PROPERTY

Berapa Harga Tanah per Meter di Depok?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |11:51 WIB
Berapa Harga Tanah per Meter di Depok?
Ilustrasi gaji pengawas TPS ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Berapa harga tanah per meter persegi di Depok? simak ulasannya di sini. Adapun memiliki tanah sangat menjanjikan agar mendapatkan investasi jangka panjang.

Sebab, harga tanah sangat dibutuhkan serta hargayang terus meningkat sepanjang waktu seiring dengan pembangunan infrastruktur.

Lantas berapa harga tanah per meter Depok? Ternyata ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lokasi, ukuran, aksesibilitas, dan fasilitas publik terdekat yang membuatnya berbeda dengan wilayah lainnya.

Secara umum, harga tanah di depok berkisar antara Rp 3-7 juta per meter persegi. Namun tidak sedikit tanah yang memiliki harga dibawah maupun di atas harga tersebut.

Rata-rata harga tanah tertinggi di Kota Depok berada di Kecamatan Cilandak dengan rata-rata sebesar Rp 8.000.000 per meter persegi. Diikuti oleh Kecamatan Cinere dengan rata-rata sebesar Rp 7.560.833 per meter persegi dan Jagakarsa dengan rata-rata Rp 7.000.000 per meter persegi.

