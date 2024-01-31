Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada BLT Rp200 Ribu Cair Jelang Pemilu

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |04:27 WIB
Ada BLT Rp200 Ribu Cair Jelang Pemilu
BLT cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jelang pemilu pada tahun ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan kembali dicairkan. Pencairan tersebut akan mulai dilakukan pada Februari atau bulan dilaksanakannya Pemilu 2024

Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga 3 bulan ke depan hingga Maret 2024 bantuan tersebut akan diberikan.

"Jumlahnya Rp200.000 per bulan dan sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Bu Menteri Keuangan dievaluasi 3 bulan," jelas Airlangga dalam Konferensi Pers Hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (31/1/2024).

Dengan tegas Airlangga mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan bantuan pangan yang telah diberikan pemerintah sebelumnya, bantuan kali ini akan berbeda.

"Ini menggantikan program el niño yg tahun kemarin diberikan pada akhir tahun kemarin sebesar Rp200 ribu per bulan. Pada waktu itu selama dua bulan atau Rp400 ribu," ucap Airlangga lebih lanjut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181632/blt_di_november-CzmY_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 yang Sudah Cair dan Masuk Rekening  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement