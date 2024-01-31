Ada BLT Rp200 Ribu Cair Jelang Pemilu

JAKARTA - Jelang pemilu pada tahun ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan kembali dicairkan. Pencairan tersebut akan mulai dilakukan pada Februari atau bulan dilaksanakannya Pemilu 2024

Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga 3 bulan ke depan hingga Maret 2024 bantuan tersebut akan diberikan.

"Jumlahnya Rp200.000 per bulan dan sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Bu Menteri Keuangan dievaluasi 3 bulan," jelas Airlangga dalam Konferensi Pers Hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (31/1/2024).

Dengan tegas Airlangga mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan bantuan pangan yang telah diberikan pemerintah sebelumnya, bantuan kali ini akan berbeda.

"Ini menggantikan program el niño yg tahun kemarin diberikan pada akhir tahun kemarin sebesar Rp200 ribu per bulan. Pada waktu itu selama dua bulan atau Rp400 ribu," ucap Airlangga lebih lanjut.