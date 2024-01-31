Sri Mulyani Tinggalkan Gaji Besar di World Bank

JAKARTA - Sri Mulyani merupakan wanita kelahiran 26 Agustus 1962 yang tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. Dia juga pernah bekerja sebagai Managing Director and Chief Operating Officer di World Bank.

Pekerjaan Sri Mulyani yang dulu sangatlah berbeda dengan dirinya yang sebagai Menteri Keuangan baik dari segi tugas maupun gaji. Perbandingan antara gaji Sri Mulyani sebagai pekerja di World Bank dan Menkeu adalah sebagai berikut:

Di World Bank, Sri Mulyani adalah orang yang sangat berpengaruh kedua di tahun 2010. Dilansir dari publikasi World Bank, Ia mendapat gaji senilai USD630.175 per tahun, atau setara dengan Rp 9,9 miliar (kurs Rp15.800 per USD). Selain itu ia juga mendapat dana pensiun sebesar USD130.566 ditambah bonus dan reminerasi sekitar USD99.659.

Di sisi lain, sebagai Menteri Keuangan ia digaji 19 juta per bulan. Jumlah ini berdasarkan data Direktorat penyusunan APBN Kementerian Keuangan pada 9 November 2015 ditambah dengan biaya operasional menteri sebesar Rp120- Rp150 juta per bulan.

Sri Mulyani memilih menjadi Menteri Keuangan dengan gaji yang lebih rendah dari gajinya di World Bank. Menurut pernyataannya, hal itu merupakan sebuah kehormatan dan alasan lain adalah karena ia ingin mengabdi pada bangsa dan negara.