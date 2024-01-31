Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Melonjak di Tengah Pelemahan Dolar AS

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |08:13 WIB
Harga Emas Melonjak di Tengah Pelemahan Dolar AS
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada Selasa (Rabu pagi WIB) di tengah dolar Amerika Serikat (AS) yang melemah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat naik 6,30 dolar AS atau 0,31 ditutup pada 2,050,90 dolar AS per ounce.

Tensi geopolitik yang meningkat di Timur Tengah juga mendorong kenaikan harga emas.

Pada hari Selasa (30/1/2024), Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) memulai pertemuan kebijakan moneter bulan Januari yang akan ditutup dengan pengumuman pada Rabu (1/2/2024). Laporan pekerjaan bulanan AS akan dirilis pada Jumat (3/2/2024).

Data ekonomi yang dirilis pada Selasa (30/1/2024) beragam. Indeks NSA Harga Rumah Nasional S&P AS CoreLogic Case Shiller yang mencakup seluruh sembilan divisi sensus AS melaporkan kenaikan tahunan 5,1 persen pada November, naik dari 4,7% pada bulan sebelumnya.

Halaman:
1 2
