Harga Emas Antam Turun Rp9.000 Dibanderol Rp1.142.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp9.000 menjadi Rp1.142.000 per gram pada hari Ini, Sabtu (3/2/2024).

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.151.000 per gram pada Jumat (2/2/2024).

Harga jual kembali (buyback) emas batangan Sabtu pagi juga turun Rp9.000 menjadi Rp1.038.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Jumat (2/2/2024) senilai Rp1.047.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam dikutip Antara pada Sabtu (3/2/2024):