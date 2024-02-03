Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Anjlok Imbas Penguatan Data Ekonomi AS

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |07:52 WIB
Harga Emas Anjlok Imbas Penguatan Data Ekonomi AS
Harga Emas Turun (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada Jumat (Sabtu pagi WIB) karena investor bereaksi terhadap data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kuat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat turun 17,40 dolar AS atau 0,84 persen menjadi ditutup pada 2,053,70 dolar AS per ounce.

Pada Jumat (2/2/2024), Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa perekonomian AS menambah 353 ribu lapangan pekerjaan pada Januari dengan tingkat pengangguran mencapai 3,7 persen.

Angka tersebut jauh melebihi kenaikan 185 ribu lapangan kerja dan tingkat pengangguran sebesar 3,8 persen yang diperkirakan oleh para ekonom, sebut Xinhua.

Data pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan mendorong penguatan dolar AS dan menunda kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) hingga Mei atau Juni, sehingga menekan harga emas.

