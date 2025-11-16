Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari Antam, UBS dan Galeri24

JAKARTA - Harga emas yang dijual di Pegadaian kembali mengalami pergerakan di akhir pekan ini, Minggu (16/11/2025). Baik emas Galeri24 serta UBS kompak turun dibandingkan hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 saat ini berada di angka Rp2.413.000 per gram. Terjadi penurunan Rp43.000 dibanding hari sebelumnya yang dibandrol Rp2.456.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.415.000 per gram, turun Rp64.000 dibandingkan dengan harga di hari sebelumnya yang dibandrol seharga Rp2.479.000 per gram.

Sementara emas Antam yang biasa dijual masih tidak ditampilkan pada laman.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini: