HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Gocap Hari Ini, Segram Jadi Rp2.348.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |10:00 WIB
Harga Emas Antam Turun Gocap Hari Ini, Segram Jadi Rp2.348.000
Harga emas Antam (ANTM) merosot tajam. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) merosot tajam pada perdagangan hari ini, Sabtu (15/11/2025). Emas Antam anjlok Rp50.000 menjadi Rp2.348.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp54.000 ke Rp2.209.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut, untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.224.000

Emas 1 gram: Rp2.348.000

Emas 2 gram: Rp4.646.000

Emas 3 gram: Rp6.951.000

Emas 5 gram: Rp11.555.000

Emas 10 gram: Rp23.030.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
