HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Redenominasi Rupiah Bikin Harga Emas Makin Naik? Ini Penjelasannya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |21:03 WIB
Apakah Redenominasi Rupiah Bikin Harga Emas Makin Naik? Ini Penjelasannya
Apakah redenominasi Rupiah bikin harga emas makin naik? Ini penjelasannya. (Foto: Okezone.com/ICDX)
A
A
A

JAKARTA - Apakah redenominasi Rupiah bikin harga emas makin naik? Ini penjelasannya. 

World Gold Council (WGC) menilai langkah penyederhanaan nilai mata uang ini berpotensi menimbulkan efek positif terhadap iklim investasi, termasuk pada minat masyarakat terhadap instrumen emas, meskipun dampaknya tidak bersifat langsung.

Kepala Asia Pasifik sekaligus Global Head of Central Banks WGC, Shaokai Fan menjelaskan, secara prinsip redenominasi hanya menyederhanakan nilai nominal dengan memangkas beberapa angka nol tanpa mengubah nilai riil aset. Artinya, nilai ekonomi dari barang, jasa, maupun logam mulia seperti emas, tetap sama.

Namun demikian, Shaokai menilai kebijakan ini bisa membawa dampak lanjutan di luar aspek teknis moneter. Ia menilai, redenominasi dapat menjadi sinyal bahwa kondisi makroekonomi Indonesia semakin stabil dan inflasi berada dalam kendali pemerintah. 

Hal itu, menurutnya, berpotensi meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, sehingga mampu menarik lebih banyak arus investasi ke dalam negeri.

“Langkah redenominasi bisa menjadi pesan positif bahwa perekonomian Indonesia dikelola dengan baik. Bila kepercayaan meningkat, permintaan terhadap aset seperti emas juga bisa ikut terdorong,” ujar Shaokai. 

WGC menilai, meskipun dampak langsung terhadap harga atau permintaan emas tidak signifikan, peningkatan keyakinan terhadap stabilitas rupiah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi instrumen lindung nilai seperti emas.

 

Halaman:
1 2
