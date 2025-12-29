Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |10:15 WIB
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24
Harga Emas (Foto: Okezone)




JAKARTA - Harga ragam produk emas baik itu Antam, Galeri24, dan juga UBS terpantau tidak bergerak pada awal pekan ini, Senin (29/12/2025). Harga ketiganya kompak stabil, masih sama dengan hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam website Logam Mulia, harga emas Antam tetap di angka Rp2.605.000 per gram. Sementara harga buyback atau jual kembali berada di level Rp2.464.000 per gram.

Sedangkan untuk emas Galeri24 stabil di angka Rp2.627.000 per gram. Begitu pula emas UBS yang masih dibandrol di harga Rp2.684.000 per gram. Berikut rincian harga emas hari ini:

Emas Antam

- 0,5 gram: Rp1.352.500.
- 1 gram: Rp2.605.000.
- 2 gram: Rp5.150.000.
- 3 gram: Rp7.700.000.
- 5 gram: Rp12.800.000.
- 10 gram: Rp25.545.000.
- 25 gram: Rp63.737.000.
- 50 gram: Rp127.395.000.
- 100 gram: Rp254.712.000.
- 250 gram: Rp636.515.000.
- 500 gram: Rp1.272.820.000.
- 1.000 gram: Rp2.545.600.000.

 







