HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada Aplikasi Prakerja Palsu

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |18:16 WIB
Waspada Aplikasi Prakerja Palsu
Waspada aplikasi prakerja palsu (Foto: Okezone)




JAKARTA - Prakerja menegaskan aplikasi yang beredar saat ini tidak resmi. Faktanya, hingga saat prakerja belum memiliki aplikasi resmi.

Di media sosial, beredar informasi bahwa program Prakerja memiliki aplikasi. Aplikasi yang digunakan pun ada beragam macamnya.

Melalui laman Instagram resmi @prakerja.go.id, mengatakan bahwa Prakerja tidak memiliki aplikasi. Masyarakat pun dihimbau untuk selalu berhati-hati.

"Hati-hati, Prakerja tidak memiliki aplikasi. Pendaftaran program kartu Prakerja hanya dapat dilakukan melalui laman resmi www.prakerja.go.id," tulis akun Instagram @prakerja.go.id, dikutip Minggu (4/2/2024).

Adapun aplikasi palsu yang beredar tersebut di antaranya:

-Info Kartu Pra Kerja Online dari Music Awesome.

-Simulasi Untuk Tes Prakerja dari Herdi Herdianudin.

-Cara Daftar Prakerja dari insomaniac.

-Kartu Prakerja Cara Daftar Tip dari Bina Teknologi.

-Kumpulan Soal Prakerja dari Photo Frame Maker App.

