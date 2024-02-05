Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Masih Rawan Koreksi ke 7.238

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:39 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Masih Rawan Koreksi ke 7.238
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,52% ke 7.238 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatan IHSG pun mampu ditutup di atas MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu menembus 7.271 sebagai resistancenya, maka saat ini pergerakannya masih rawan melanjutkan koreksinya ke rentang 6.925-7.021.

"Kami perkirakan koreksi terdekat IHSG akan menguji 7.131-7.173," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (5/2/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.092, 7.045 dan resistance 7.271, 7.323.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

