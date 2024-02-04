IPO, Multikarya Asia Pasang Harga Rp115 per Saham

JAKARTA - PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk bakal melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Februari 2024. Perseroan bakal tercatat dengan kode MKAP.

Adapun, perseroan telah menetapkan harga penawaran atau offering sebesar Rp115 per saham. Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan 650 juta saham atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Dengan begitu, potensi raihan dana segar perseroan dari IPO sebesar Rp74,75 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan telah menyetujui rencana program alokasi saham karyawan atau employee stock allocation (ESA). Perseroan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 5,00% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO atau sebanyak-banyaknya 32,50 juta saham.