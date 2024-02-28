Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

9 Agenda Korporasi Hari Ini

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |06:01 WIB
9 Agenda Korporasi Hari Ini
Aksi korporasi hari ini (Foto: Okezone)
JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah agenda korporasi akan digelar hari ini. Setidaknya ada sembilan agenda yang tercatat dalam laman BEI.

Antara lain adalah RupSu emisi sukuk Mudharabah Berkelanjutan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Melansir laman BEI, Rabu (28/2/2024), berikut agenda BEI hari ini.

1. WIKA

Rencana RupSu emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022

2. WIKA

Rencana RupSu emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022

3. WIKA

Rencana RupSu emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

4. WIKA

Rencana Rupo emisi Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

