IHSG Berakhir Menguat Tipis ke Level 7.285

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat tipis pada perdagangan Selasa (27/2/2024). IHSG hari ini ditutup menguat tipis 0,02% di 7.285.

Sepanjang bel pembukaan indeks komposit bergerak di zona merah, sebelum akhirnya rebound menjelang penutupan di 7.255,12, naik hingga 7.292,93, didukung performa sektor industri hingga teknologi.

Sebanyak 235 saham menguat, 308 melemah, dan 231 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp10,19 triliun dari net-volume 20,77 miliar lembar saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,11% di 992,68, indeks JII naik 0,02% di 514,32, indeks MNC36 melemah 0,01% di 379,11, sedangkan IDX30 menanjak 0,06% di 503,36.