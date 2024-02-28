Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik ke Level 7.311 pada Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |12:23 WIB
IHSG Naik ke Level 7.311 pada Sesi I
IHSG Sesi I Menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada jeda makan siang. Indeks sesi I naik 0,36% atau 25,92 poin ke level 7.311.

Siang ini, Rabu (28/2/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,20 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,44 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 771.162 kali. Adapun, sebanyak 268 saham harganya naik, 234 saham harganya turun dan 251 saham lain harganya stagnan.

Dari sisi sektoral, hanya dua sektor yang mengalami koreksi yakni sektor teknologi turun 2,05% dan sektor kesehatan turun 0,79%. Sementara itu, sisa sektor lainnya tercatat menguat, dipimpin sektor infrastruktur yang menguat 0,88%.

Sektor transportasi menyusul dengan naik sebesar 0,79%, sektor non siklikal naik 0,61%, sektor bahan baku naik 0,39%, sektor industri naik 0,27%, sektor properti naik 0,22%, sektor siklikal naik 0,17%, sektor energi naik 0,11% dan sektor keuangan naik 0,05%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,06% ke level 993, indeks MNC36 naik 0,31% ke level 380, indeks IDX30 naik 0,07% ke level 503, sedangkan indeks JII turun 0,14% ke level 513.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) naik 19,35% ke Rp111, PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) naik 17,28% ke Rp95, dan PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) naik 17,07% ke Rp96.

