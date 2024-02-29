IHSG Sesi I Menguat Tipis 0,03% ke Level 7.331

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis 0,03% atau 2,40 poin ke level 7.331 pada penutupan perdagangan sesi I siang ini.

Pada perdagangan sesi I, Jakarta, Kamis (29/2/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 12,87 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,21 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 872.334 kali. Adapun, sebanyak 258 saham harganya naik, 235 saham harganya turun dan 250 saham lain harganya stagnan.

Dari sisi sektoral, sektor infrastruktur memimpin kenaikan dengan menguat sebesar 0,83%, sektor bahan baku naik 0,70%, sektor energi naik 0,25%, sektor non siklikal naik 0,18% dan sektor transportasi naik 0,06%.

Sementara itu, sektor siklikal turun 0,71%, sektor kesehatan turun 0,40%, sektor keuangan turun 0,37%, sektor properti dan sektor teknologi kompak turun 0,29%, dan sektor industri turun 0,18%.

Indeks LQ45 turun 0,31% ke level 994, indeks MNC36 turun 0,28% ke level 380, indeks IDX30 turun 0,27% ke level 504, sedangkan indeks JII naik 0,28% ke level 515.