260 Saham Hijau, IHSG Menguat ke Level 7.328

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat pada perdagangan Rabu (28/2/2/2024). IHSG hari ini menguat 0,59% di 7.328,63.

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) ditutup turun 6,25% di Rp75 per saham. Sepanjang perdagangan indeks komposit mampu bertahan di zona hijau dengan rentang harga 7.289,25 - 7.328,73.

Sebanyak 260 saham menguat, 267 melemah, dan 246 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp10,69 triliun dari net-volume 25,04 miliar lembar saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,46% di 997,24, indeks JII koreksi 0,11% di 513,74, indeks MNC36 naik 0,73% di 381,87, sedangkan IDX30 menanjak 0,49% di 505,81.

Sektor pendukung indeks sore ini antara lain konsumer nonsiklikal 1,09%, infrastruktur 0,72%, bahan baku 0,43%, energi 0,21%, keuangan 0,54%, properti 0,06%, dan transportasi 0,10%. Sedangkan yang menjadi pemberat yakni konsumer siklikal 0,16%, kesehatan 0,77%, industri 0,07%, dan teknologi 1,99%.