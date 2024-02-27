Melantai di BEI, Harga Saham Satu Visi (VISI) Dibuka Naik 31,66%

JAKARTA - PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (27/2/2024). Harga saham perseroan dibuka ke level Rp158 per saham, dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp120 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB, harga saham VISI berada di posisi Rp138 per saham atau naik 15,00%. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 159,46 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp21,63 miliar dan ditransaksikan sebanyak 14.845 kali.

“Kami harapkan dengan IPO ini, perusahaan akan berkembang lebih besar dan menjadi salah satu langkah awal perusahaan untuk mencapai kinerja terbaiknya dan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk para stakeholder,” kata Direktur Utama VISI, David Dwiputra dalam Seremoni Pencatatan Saham VISI di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta pada Selasa (27/2/2024).

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan 615 juta saham atau sebanyak 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp73,80 miliar.

Selain itu, perseroan juga mengadakan program alokasi saham karyawan atau employee stock allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1% saham atau sebanyak-banyaknya 6,15 juta saham.