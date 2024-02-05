Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Armand Hartono Jadi Ketua AEI, Ini yang Akan Dilakukan Pengurus Baru

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |14:07 WIB
Armand Hartono Jadi Ketua AEI, Ini yang Akan Dilakukan Pengurus Baru
Ini yang Akan Dilakukan Pengurus Baru AEI (Foto: MPI)
JAKARTA - Armand Wahyudi Hartono terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) periode 2023-2026. Para pengurus AEI juga sudah dikukuhkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Armand Hartono mengatakan pertumbuhan ekosistem pasar modal RI menjadi salah satu yang terdepan di Asia Tenggara. Baginya, ini merupakan peluang untuk memajukan kualitas perusahaan tercatat melalui sinergi program antara AEI dengan SRO dan OJK.

“Kami di Asosiasi Emiten Indonesia menjadi sebuah komunitas bersama dengan para emiten yang memajukan negara melalui pasar modal. Program kami masih sama, mulai dari edukasi bagi calon emiten hingga sosialisasi regulasi agar terwujud compliance atau kepatuhan,” kata Armand di Gedung BEI.

Serangkaian program yang menjadi fokus AEI antara lain kontribusi terhadap pendalaman produk pasar modal, sosialisasi aturan mulai dari compliance pajak, standar laporan keuangan, tata kelola organisasi yang baik, hingga prinsip ESG.

“Kami juga sharing berbagai macam ilmu, mengenai update kejadian-kejadian di luar negeri atau domestik, mengenai ekonomi, mengenai teknologi, apapun yang bisa membantu para emiten bisa survive dan bisa berkembang,

Armand menyoroti pencapaian rekor tertinggi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada tahun 2023 perlu didukung oleh penerapan kebijakan tata kelola yang baik oleh perusahaan.

Melalui kepengurusan yang baru ini, Armand yang merupakan Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menegaskan pihaknya akan memperkuat program sebelumnya.

“Kami berharap dengan komunitas yang baik ini, bisa saling menularkan energi, menularkan ilmu,sehingga yang sudah maju bisa menularkan ke yang lain, sehingga membawa para pemain di pasar modal berkelas dunia,” terangnya.

Halaman:
1 2
