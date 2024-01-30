Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Target Pengguna Jasa Karbon Naik 2 Kali Lipat

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |11:55 WIB
BEI Target Pengguna Jasa Karbon Naik 2 Kali Lipat
Taget Pengguna Bursa Karbon (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) optimistis jumlah pengguna jasa bursa karbon dapat melampaui 100 pada 2024. Proyeksi ini berdasarkan tercapainya integrasi sistem Apple Gatrik dengan sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim (SRN-PPI).

“Kami optimistis. Target kami adalah penambahan 50, paling tidak. Artinya, kalau di akhir tahun kemarin itu 46, akhir tahun 2024 paling tidak 96,” kata Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (29/1/2024).

Jeffrey berharap, sinkronisasi Apple Gatrik dan SRN-PPI berpengaruh dan meningkatkan suplai di SRN-PPI ke depannya. Jeffrey mengatakan, bila suplai di SRN-PPI meningkat, maka pilihan permintaan di bursa karbon akan meningkat.

“Kami harapkan dengan adanya pilihan-pilihan itu, demand juga bisa meningkat,” imbuh Jeffrey.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Indonesia, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan bahwa pengembangan bursa karbon di Indonesia berpotensi terus tumbuh dengan baik. Sejalan dengan ini, perdagangan bursa karbon diproyeksikan akan terus meningkat.

Halaman:
1 2
