Deretan Komisaris BUMN yang Mengundurkan Diri dan Merapat ke Ganjar

JAKARTA - Sejumlah komisaris BUMN mengundurkan diri demi masuk ke dalam tim sukses (timses) pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Tercatat terdapat empat nama komisaris BUMN yang merelakan jabatannya untuk mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Yang terbaru adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan cabut dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan tersebut diambil Ahok lantaran mendukung dan ikut mengkampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pemilu 2024.

Surat pengunduran sempat dipublikasi Ahok melalui akun Instagramnya @basukibtp, sebelum diserahkan Ahok kepada Erick Thohir.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok dalam postingan Instagramnya, dikutip Senin (5/2/2024).

Selain Ahok, adapun nama-nama Komisaris BUMN yang rela mengundurkan diri demi gabung dengan pasangan Capres Cawapres Nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai berikut.

1. Eko Sulistyo

Eko mengundurkan diri sebagai komisaris PT PLN (Persero) pada Oktober tahun lalu. Langkah itu setelah dirinya ditunjuk menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.