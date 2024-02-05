Advertisement
HOT ISSUE

Erick Thohir: Harga BBM Tak Naik untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |08:12 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal harga BBM Tak Naik (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM non subsidi merupakan upaya untuk menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat. Kenaikan BBM saat ini akan membuat naiknya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.

Hal ini disampaikan dengan langkah Pertamina yang tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi, di saat SPBU kompetitor di dalam negeri menaikkannya.

"Keputusan Pertamina tidak menaikkan harga BBM tentu baik untuk menjaga stabilitas dan juga daya beli masyarakat,” ucap Erick, Senin (5/2/2024).

Dia menjelaskan, kenaikan BBM saat ini bisa memunculkan efek ganda pada perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM akan menaikkan angka inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat.

“Tentu ini bisa berdampak luas bagi perekonomian nasional,” ungkap Erick.

Halaman:
1 2
