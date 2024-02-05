Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ungkap Bisnis Pertamina Usai Ahok Mundur dari Komut

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |08:04 WIB
Erick Thohir Ungkap Bisnis Pertamina Usai Ahok Mundur dari Komut
Menteri BUMN Erick Thohir soal Ahok Mundur dari Komut Pertamina (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan operasional bisnis PT Pertamina (Persero) berjalan baik, meski Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak lagi menjabat Komisaris Utama.

Menurutnya, Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina tetap menjaga kinerja mereka, sehingga bisnis perseroan negara di sektor minyak dan gas bumi (migas) tetap membaik.

“Saya percaya kinerja Pertamina itu baik ya, karena apa? Direksi, komisaris, dan karyawan bersatu, untuk menjadikan Pertamina lebih baik lagi,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, ditulis Senin (5/2/2024).

“Sama suksesnya saya di posisi saya bukan karena saya tapi kerja tim di tempat saya,” lanjut dia.

Erick menilai pengunduran diri Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina merupakan keputusan pribadi Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Halaman:
1 2
