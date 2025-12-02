Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Perusahaan Penghasil Minyak Terbesar RI, Kinerja Hulu Pertamina Topang Ketahanan Energi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:54 WIB
10 Perusahaan Penghasil Minyak Terbesar RI, Kinerja Hulu Pertamina Topang Ketahanan Energi
Perusahaan Penghasil Minyak Terbesar RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Masuknya tujuh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia mendapat sambutan positif. 

Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia (UI) Ali Ahmudi sependapat dominasi sektor hulu Pertamina tersebut berkontribusi besar dalam menopang ketahanan energi nasional.

“Ya jelas (menopang ketahanan energi). Dan ini adalah perkembangan dan tren yang bagus,” kata Ali di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Menurut Ali, penguatan sektor hulu Pertamina tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan. Apalagi, dominasi itu juga menandakan bahwa sektor hulu Pertamina semakin bisa bersaing dengan perusahaan asing atau swasta nasional. 

“Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu pilar ketahanan energi itu kan ketersediaan sumber energinya,” jelas Ali. 

Terlebih, lanjutnya, selama ini PHE juga berhasil menemukan banyak blok migas baru, yang diperkirakan memiliki cadangan cukup besar. 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
