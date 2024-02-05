Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Capai 5,05%, Ini Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |13:53 WIB
Capai 5,05%, Ini Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023
Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% sepanjang 2023.

“Ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% di tahun 2023,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Amalia menjelaskan seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada 2023.

Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi.

Adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan kumulatif tertinggi adalah transportasi dan pergudangan yang tumbuh 13,96%. Kemudian disusul oleh jasa lainnya sebesar 10,52% serta akomodasi, makanan, dan minuman 10,01%.

Berdasarkan catatan BPS, pertumbuhan ketiga lapangan usaha tersebut didorong oleh faktor peningkatan mobilitas masyarakat; penyelenggaraan kegiatan internasional seperti Piala Dunia U-18, pertemuan KTT Asean, dan MotoGP Mandalika; serta persiapan pemilihan umum (pemilu).

Sementara bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi secara kumulatif tahun 2023, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 0,95%. Pertumbuhan industri pengolahan disebut terdorong oleh kuatnya permintaan domestik dan global.

“Walaupun angka ini relatif lebih rendah dari 2022 (1,01%), namun lebih besar dari 2021 (0,70%),” ujar Amalia.

Halaman:
1 2
