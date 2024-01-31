Gubernur BI Sebut Ekonomi Indonesia Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Gubernur BI sebut ekonomi RI salah satu yang terbaik di dunia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia pada 2024. Kinerja perekonomian 2023 patut disyukuri karena membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di dunia.

"Bersyukur Indonesia adalah one of the best economic performance in the world. Insya Allah tahun lalu pertumbuhan kita sekitar 5%," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dilansir dari Antara, Rabu (31/1/2024).

BACA JUGA: IMF Sebut Ekonomi Israel Akan Ambruk akibat Perang

Kinerja perekonomian Indonesia yang tangguh juga ditunjukkan dengan inflasi yang terkendali, apresiasi rupiah, kredit perbankan pada 2023 yang tumbuh 10,38% secara tahunan (year on year/yoy), dan akselerasi digitalisasi yang terus berlanjut.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia pada 2023 terjaga dalam kisaran sasaran, yakni sebesar 2,61% (yoy) sehingga Indonesia termasuk salah satu negara dengan inflasi terendah di antara negara G20. Kemudian, digitalisasi di Indonesia termasuk yang tercepat di dunia.

Selanjutnya, Perry mengatakan optimisme terhadap prospek perekonomian 2024 juga akan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi pada 2024 akan sedikit di atas 5%.

Pada 2024, inflasi diproyeksikan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus satu%. Kredit perbankan akan meningkat 10-12%. Rupiah diyakini akan cenderung menguat.

"Rupiah memang sekarang agak naik turun, kami yakin di semester kedua akan apresiasi mengarah kepada fundamentalnya," tuturnya.