IMF Sebut Ekonomi Israel Akan Ambruk akibat Perang

JAKARTA - International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Israel melambat secara signifikan pada tahun 2024 akibat konflik perang yang berkepanjangan dengan Hamas di Gaza.

Menurut Kepala Ekonom Pierre-Olivier Gourinchas, Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan jauh lebih rendah dari perkiraan sebelum perang dengan proyeksi sekitar 3%. Selain itu IMF belum merilis data angka yang spesifik.

"Kami akan berada jauh di bawah angka itu," katanya dalam briefing dengan para wartawan pada hari Senin, dikutip dari BNN Bloomberg, pada Rabu (31/1/2024).

Perang yang dimulai sejak 7 Oktober ketika militan Hamas melancarkan serangan di selatan Israel terus berlangsung. Pejabat Israel mengatakan mereka mungkin masih membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapai tujuan mereka menghancurkan Hamas, dan bahkan mungkin akan berlanjut sepanjang tahun ini.

Di samping itu, proyeksi pertumbuhan Bank of Israel pada tahun 2024 sebesar 2%, berbeda dengan perkiraan yang telah diproyeksikan oleh Kementerian Keuangan Israel, yaitu sekitar 1,6%.

Hal ini membuktikan sudah ada banyak tanda bahwa ekonomi terkena dampak yang cukup besar senilai USD520 miliar atau setara dengan Rp8.162 triliun (Rp15.696 per USD).