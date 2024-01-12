Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IMF Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global, Begini Katanya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:48 WIB
IMF Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global, Begini Katanya
IMF Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan kerugian fragmentasi akan signifikan dan Produk Domestik Bruto (PDB) global berpotensi turun 4,5% dalam skenario pengurangan risiko atau de-risking yang ekstrem.

"Kami melihat beberapa tanda-tanda awal dari de-risking dan fragmentasi dalam data yang kami amati," kata juru bicara IMF Julie Kozack dikutip Antara, Jumat (12/1/2024).

Investasi asing langsung (FDI) tertentu semakin mengalir di antara negara-negara yang memiliki keselarasan geopolitik, rantai pasokan memanjang, dan ada peningkatan bertahap dalam pembatasan perdagangan selama sekitar lima tahun terakhir atau lebih, imbuh Kozack.

Mengutip riset terbaru yang dirilis dalam Proyeksi Ekonomi Regional untuk Asia dan Pasifik IMF pada Oktober 2023, juru bicara itu mengatakan staf IMF mengamati implikasi ekonomi dari strategi de-risking.

"Ditemukan bahwa mungkin ada hambatan pada pertumbuhan dari beberapa strategi ini. Sebagai contoh, studi tersebut menemukan bahwa PDB global berpotensi turun 1,8 persen dalam beberapa skenario tertentu," ujar Kozack.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/320/2926558/dibombardir-israel-indeks-pembangunan-manusia-di-gaza-diproyeksikan-mundur-19-tahun-cvDYoiukFk.jpg
Dibombardir Israel, Indeks Pembangunan Manusia di Gaza Diproyeksikan Mundur 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/320/2915118/israel-terancam-bangkrut-biaya-perang-lawan-hamas-di-gaza-habiskan-rp793-triliun-eTg5RSj39O.jpg
Israel Terancam Bangkrut, Biaya Perang Lawan Hamas di Gaza Habiskan Rp793 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/320/2887031/gelap-oecd-pangkas-proyeksi-ekonomi-global-jadi-2-7-di-2024-En7ZlgCSDG.jpg
Gelap, OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Global Jadi 2,7% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/320/2862322/ekonomi-singapura-hanya-tumbuh-0-5-di-kuartal-ii-2023-terhindar-resesi-uWXBDxOVy5.jpg
Ekonomi Singapura Hanya Tumbuh 0,5% di Kuartal II-2023, Terhindar Resesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/320/2847707/menkeu-as-hal-terbaik-bagi-ekonomi-global-akhiri-perang-di-ukraina-YvA3sGF9gA.jpg
Menkeu AS: Hal Terbaik bagi Ekonomi Global Akhiri Perang di Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/02/20/2162187/ekonomi-global-masih-terancam-virus-korona-ini-penjelasannya-4fSSdhccOC.jpg
Ekonomi Global Masih Terancam Virus Korona, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement