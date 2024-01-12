IMF Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global, Begini Katanya

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan kerugian fragmentasi akan signifikan dan Produk Domestik Bruto (PDB) global berpotensi turun 4,5% dalam skenario pengurangan risiko atau de-risking yang ekstrem.

"Kami melihat beberapa tanda-tanda awal dari de-risking dan fragmentasi dalam data yang kami amati," kata juru bicara IMF Julie Kozack dikutip Antara, Jumat (12/1/2024).

Investasi asing langsung (FDI) tertentu semakin mengalir di antara negara-negara yang memiliki keselarasan geopolitik, rantai pasokan memanjang, dan ada peningkatan bertahap dalam pembatasan perdagangan selama sekitar lima tahun terakhir atau lebih, imbuh Kozack.

Mengutip riset terbaru yang dirilis dalam Proyeksi Ekonomi Regional untuk Asia dan Pasifik IMF pada Oktober 2023, juru bicara itu mengatakan staf IMF mengamati implikasi ekonomi dari strategi de-risking.

"Ditemukan bahwa mungkin ada hambatan pada pertumbuhan dari beberapa strategi ini. Sebagai contoh, studi tersebut menemukan bahwa PDB global berpotensi turun 1,8 persen dalam beberapa skenario tertentu," ujar Kozack.