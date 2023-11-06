Israel Terancam Bangkrut, Biaya Perang Lawan Hamas di Gaza Habiskan Rp793 Triliun

JAKARTA - Perang melawan Hamas di jalur Gaza, Israel menghabiskan dana sekira USD51 miliar atau setara Rp793,5 triliun (kurs Rp15.560 per USD).

Laporan tersebut mengutip data awal dari Kementerian Keuangan Israel yang dikutip dari koran harian bisnis Israel, Calcalist.

Perkiraan biaya ini setara dengan sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Demikian dilansir, Reuters, Jakarta, Senin(6/11/2023).

Asumsi dasar perkiraan ini adalah bahwa perang akan berlangsung antara delapan hingga 12 bulan.

Selain itu, perkiraan ini berdasarkan pertempuran yang terbatas hanya di wilayah Gaza, tanpa keterlibatan penuh dari kelompok Hizbullah di Lebanon, Iran, atau Yaman.

Perkiraan juga mempertimbangkan sekitar 350.000 warga Israel yang menjadi reservis militer dan diharapkan kembali ke pekerjaan mereka dalam waktu dekat.