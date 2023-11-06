Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Israel Terancam Bangkrut, Biaya Perang Lawan Hamas di Gaza Habiskan Rp793 Triliun

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |11:02 WIB
Israel Terancam Bangkrut, Biaya Perang Lawan Hamas di Gaza Habiskan Rp793 Triliun
Israel Terancam Bangkrut, karena Biaya Perang Lawan Hamas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perang melawan Hamas di jalur Gaza, Israel menghabiskan dana sekira USD51 miliar atau setara Rp793,5 triliun (kurs Rp15.560 per USD).

Laporan tersebut mengutip data awal dari Kementerian Keuangan Israel yang dikutip dari koran harian bisnis Israel, Calcalist.

Perkiraan biaya ini setara dengan sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Demikian dilansir, Reuters, Jakarta, Senin(6/11/2023).

Asumsi dasar perkiraan ini adalah bahwa perang akan berlangsung antara delapan hingga 12 bulan.

Selain itu, perkiraan ini berdasarkan pertempuran yang terbatas hanya di wilayah Gaza, tanpa keterlibatan penuh dari kelompok Hizbullah di Lebanon, Iran, atau Yaman.

Perkiraan juga mempertimbangkan sekitar 350.000 warga Israel yang menjadi reservis militer dan diharapkan kembali ke pekerjaan mereka dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/320/2953644/imf-bawa-kabar-buruk-soal-ekonomi-global-begini-katanya-b3J89p8byA.jpg
IMF Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global, Begini Katanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/320/2926558/dibombardir-israel-indeks-pembangunan-manusia-di-gaza-diproyeksikan-mundur-19-tahun-cvDYoiukFk.jpg
Dibombardir Israel, Indeks Pembangunan Manusia di Gaza Diproyeksikan Mundur 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/320/2887031/gelap-oecd-pangkas-proyeksi-ekonomi-global-jadi-2-7-di-2024-En7ZlgCSDG.jpg
Gelap, OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Global Jadi 2,7% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/320/2862322/ekonomi-singapura-hanya-tumbuh-0-5-di-kuartal-ii-2023-terhindar-resesi-uWXBDxOVy5.jpg
Ekonomi Singapura Hanya Tumbuh 0,5% di Kuartal II-2023, Terhindar Resesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/320/2847707/menkeu-as-hal-terbaik-bagi-ekonomi-global-akhiri-perang-di-ukraina-YvA3sGF9gA.jpg
Menkeu AS: Hal Terbaik bagi Ekonomi Global Akhiri Perang di Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/02/20/2162187/ekonomi-global-masih-terancam-virus-korona-ini-penjelasannya-4fSSdhccOC.jpg
Ekonomi Global Masih Terancam Virus Korona, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement