Gelap, OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Global Jadi 2,7% di 2024

JAKARTA - Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3% di 2023 dari 3,3% pada tahun 2022. Hal ini lebih tinggi dari outlook sebelumnya sebesar 2,7%.

Namun, OECD memangkas proyeksi pertumbuhan menjadi 2,7% pada 2024 dari 2,9% sebelumnya. Pada 2020 ketika Covid-19 melanda, outlook ini akan menjadi yang terlemah sejak krisis keuangan global.

BACA JUGA: Bantuan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Cair Rp120 Juta ke 18 Desa Wisata

"Saat inflasi tinggi terus berlanjut, ekonomi dunia masih berada di tempat yang sulit. Jadi kita menghadapi tantangan ganda yaitu inflasi dan pertumbuhan yang rendah,” kata Kepala Ekonom OECD Clare Lombardell dikutip Bloomberg pada Kamis (21/9/2023)

OECD menyebut risiko-risiko dalam proyeksinya condong ke sisi negatif karena kenaikan suku bunga di masa lalu dapat berdampak lebih kuat daripada yang diprediksi dan inflasi mungkin akan bertahan, sehingga membutuhkan pengetatan moneter lebih lanjut.

OECD menyatakan pelemahan ekonomi China sebagai risiko utama untuk output di seluruh dunia. "Setelah awal yang lebih kuat dari perkiraan di tahun 2023, dibantu oleh harga energi yang lebih rendah dan pembukaan kembali China, pertumbuhan global diperkirakan akan melambat," kata OECD.