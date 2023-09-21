Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gelap, OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Global Jadi 2,7% di 2024

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:47 WIB
Gelap, OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Global Jadi 2,7% di 2024
OECD Proyeksi Ekonomi Global 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3% di 2023 dari 3,3% pada tahun 2022. Hal ini lebih tinggi dari outlook sebelumnya sebesar 2,7%.

Namun, OECD memangkas proyeksi pertumbuhan menjadi 2,7% pada 2024 dari 2,9% sebelumnya. Pada 2020 ketika Covid-19 melanda, outlook ini akan menjadi yang terlemah sejak krisis keuangan global.

"Saat inflasi tinggi terus berlanjut, ekonomi dunia masih berada di tempat yang sulit. Jadi kita menghadapi tantangan ganda yaitu inflasi dan pertumbuhan yang rendah,” kata Kepala Ekonom OECD Clare Lombardell dikutip Bloomberg pada Kamis (21/9/2023)

OECD menyebut risiko-risiko dalam proyeksinya condong ke sisi negatif karena kenaikan suku bunga di masa lalu dapat berdampak lebih kuat daripada yang diprediksi dan inflasi mungkin akan bertahan, sehingga membutuhkan pengetatan moneter lebih lanjut.

OECD menyatakan pelemahan ekonomi China sebagai risiko utama untuk output di seluruh dunia. "Setelah awal yang lebih kuat dari perkiraan di tahun 2023, dibantu oleh harga energi yang lebih rendah dan pembukaan kembali China, pertumbuhan global diperkirakan akan melambat," kata OECD.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/320/2953644/imf-bawa-kabar-buruk-soal-ekonomi-global-begini-katanya-b3J89p8byA.jpg
IMF Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global, Begini Katanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/320/2926558/dibombardir-israel-indeks-pembangunan-manusia-di-gaza-diproyeksikan-mundur-19-tahun-cvDYoiukFk.jpg
Dibombardir Israel, Indeks Pembangunan Manusia di Gaza Diproyeksikan Mundur 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/320/2915118/israel-terancam-bangkrut-biaya-perang-lawan-hamas-di-gaza-habiskan-rp793-triliun-eTg5RSj39O.jpg
Israel Terancam Bangkrut, Biaya Perang Lawan Hamas di Gaza Habiskan Rp793 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/320/2862322/ekonomi-singapura-hanya-tumbuh-0-5-di-kuartal-ii-2023-terhindar-resesi-uWXBDxOVy5.jpg
Ekonomi Singapura Hanya Tumbuh 0,5% di Kuartal II-2023, Terhindar Resesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/320/2847707/menkeu-as-hal-terbaik-bagi-ekonomi-global-akhiri-perang-di-ukraina-YvA3sGF9gA.jpg
Menkeu AS: Hal Terbaik bagi Ekonomi Global Akhiri Perang di Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/02/20/2162187/ekonomi-global-masih-terancam-virus-korona-ini-penjelasannya-4fSSdhccOC.jpg
Ekonomi Global Masih Terancam Virus Korona, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement