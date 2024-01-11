RI-Australia Perkuat Hubungan Kerja Sama Ekonomi dan Kesehatan

JAKARTA - Indonesia-Australia perkuat hubungan kerja sama di sektor ekonomi dan kesehatan. Hal ini ditandai dengan dukungan Cochlear Ltd., IA-CEPA ECP Katalis (Katalis), dan Austrade.

Dukungan ini saat Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading menggandeng Kasoem Hearing Center mendirikan Jakarta Ear and Hearing Center, fasilitas kesehatan pendengaran pertama-terlengkap di Indonesia.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur RS Mitra Keluarga Kelapa Gading Ronald Reagan yang juga wakil dari Rumah Sakit Mitra Keluarga dengan Deputy CEO Kasoem Hearing Center Trista Mutia Kasoem.

"Hari ini menandai titik tolak baru dalam pelayanan kesehatan pendengaran di Indonesia. Kami berharap Jakarta Ear and Hearing Center akan menjadi model pelayanan kesehatan yang memadukan kenyamanan dan kualitas tinggi untuk semua lapisan masyarakat,” ujar Reagan dalam acara yang digelar hari ini di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Sementara itu, Deputy CEO Kasoem Hearing Center Trista Mutia Kasoem mengatakan kerja sama ini menjadi langkah besar dari program yang sebelumnya memang dijalankan Kasoem Hearing Center selama hampir 30 tahun berdiri di Indonesia.

Harapannya dapat memenuhi kebutuhan terkait pemeriksaan gangguan pendengaran mulai dari screening pendengaran, diagnosa, fitting alat bantu dengar, operasi cochlear implant hingga habilitasi pendengaran.

“Kolaborasi ini adalah wujud nyata dari dedikasi kami untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pelayanan pendengaran yang optimal," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam acara ini hadir pula Country Manager Indonesia & BD Alliance Director AGM of Cochlear SH Kumala Dewi, Senior Trade and Investment Commissioner of Austrade Rodney Commerford, Kedutaan Besar Australia di Jakarta hingga Paul Bartlett, Direktur dari Katalis. Inisiatif ini menandakan dukungan internasional antar-sektoral yang kuat.

Tak hanya itu, kehadiran pemerintah dari tiga negara, yaitu pemerintah Federal Australia, pemerintah Indonesia dan pemerintah negara bagian New South Wales ini merupakan sinyal jelas keseriusan komitmen dalam bidang kesehatan.

Ketiga negara melakukan kerja sama untuk meningkatkan pelayanan dengan inovasi di bidang kesehatan.