80 Tahun Bretton Woods, IMF-Bank Dunia Bahas Ekonomi Dunia 30 Tahun ke Depan

JAKARTA — International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) meluncurkan program mengembangkan pandangan jangka panjang mengenai masa depan perekonomian dunia. Hal ini dilakukan dalam rangka merayakan 80 tahun konferensi Bretton Woods.

President World Bank Group Ajay Banga menerangkan, Bank Dunia telah berkontribusi terhadap perekonomian dunia selama 80 tahun dan akan terus berkomitmen untuk mewujudkan dunia yang bebas dari kemiskinan.

“Selama 80 tahun, Bank Dunia telah berupaya memperbaiki kehidupan dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dunia membutuhkan Bank Dunia, dan 50 tahun ke depan akan menuntut lebih banyak dari lembaga ini dibandingkan 80 tahun sebelumnya untuk mewujudkan dunia yang bebas dari kemiskinan,” ujar Ajay, Selasa (2/7/2024).

Managing Director IMF Kristalina Georgieva menyatakan, inisiatif yang diluncurkan oleh bank dunia bersama dengan pihaknya ini menjadi sebuah proses yang dapat membantu mereka untuk memahami kemungkinan di masa depan serta merancang langkah yang tepat untuk menghadapinya.

“Dalam upaya melayani kebutuhan global yang terus berkembang dan melaksanakan tiga tugas utama kami, IMF menyadari pentingnya perspektif jangka panjang. Proses ini akan membantu kami memahami berbagai kemungkinan masa depan dan merencanakannya dengan lebih baik,” ungkap Kristalina dalam keterangan resminya, Senin (1/7/2024).