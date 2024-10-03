Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

108 Negara Berpotensi Gagal Jadi Negara Maju, Indonesia Termasuk?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |12:16 WIB
108 Negara Berpotensi Gagal Jadi Negara Maju, Indonesia Termasuk?
108 negara batal jadi negara maju (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 108 negara di dunia berpotensi gagal menjadi negara maju. Hal ini disebabkan ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, perlambatan ekonomi global menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang, lantaran mereka terus terjebak dalam middle income trap.

Hal ini menggambarkan kondisi ketika negara berkembang berhasil mencapai pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Dia mencatat, laporan terbaru bahwa ada 108 negara berkembang berpotensi gagal menjadi negara dengan berpendapatan tinggi, jika mereka tidak mampu menghasilkan strategi yang mentransformasikan makro perekonomian negara mereka.

Selain itu, ketidakmampuan meningkatkan produktivitas mereka, sebelum populasi negara setempat semakin menua.

“Dengan perlambatan global ini ada ancaman bahwa negara-negara berkembang akan terjebak di middle income trap,” ujar Thomas dalam gelaran Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10/2024).

“Laporan terbaru menyampaikan 108 negara secara potensial menjadi negara yang berpendapatan tinggi kalau mereka tidak mampu menghasilkan strategi untuk menghasilkan transformasi mereka dan meningkatkan produktivitas mereka sebelum populasi mereka menua,” paparnya.

Halaman:
1 2
