HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur BI Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global 2025-2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |20:35 WIB
Gubernur BI Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global 2025-2026
Gubernur BI bawa kabar buruk soal ekonomi global (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membawa kabar buruk soal ekonomi global pada 2025 hingga 2026. Dia memproyeksikan perekonomian global akan meredup pada periode tersebut.

Hal ini tidak lepas dari keberpihakan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

"Terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat dapat membawa perubahan besar dalam landscape geopolitik dan perekonomian dunia," ujar Perry Warjiyo dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024, Jumat (29/11/2024).

Perry Warjiyo menjelaskan, setidak ada 5 karakter yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025-2026. Pertama slower and divergent growth alias pertumbuhan yang melambat dan tidak merata. Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan akan membaik, sedangkan pertumbuhan China dan Eropa melambat.

Kedua, reemergence of inflation pressures alias tekanan inflasi. Penurunan inflasi dunia pada tahun 2025 diperkirakan bakal melambat, namun ada resiko naik di tahun 2026. Hal ini dikarenakan gangguan rantai pasok hingga fenomena perang dagang.

"Bahkan perang dagang, ketegangan geopolitik, dan disrupsi rantai pasok dagang, fragmentasi ekonomi dan keuangan, akibatnya prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026," sambungnya.

