Sri Mulyani Ungkap Ketidakpastian Ekonomi Jelang Jokowi Lengser, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai situasi pasar keuangan berubah setelah ketegangan geopolitik Timur Tengah meningkat. Padahal, ketidakpastian global selama kuartal III-2024 sebelum Oktober telah mereda setelah Bank Sentral Amerika Serikat (AS) mulai memangkas suku bunga acuan dan membuat aliran modal asing masuk ke Indonesia.

"Masuk Oktober 2024 risiko ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Ketegangan politik salah satunya muncul setelah Israel memperluas serangan terhadap Hamas dan Hizbullah di Lebanon.

"Ketegangan antara Israel dengan tidak hanya dengan Palestina tapi Hizbullah untuk terjadi serangan ke Lebanon dan bahkan memasukkan geopolitik ini direct confrontation dengan Iran," jelasnya.

"Dan eskalasi itu cukup tinggi dari skala geopolitik sehingga mempengaruhi apa yang disebut tadi dinamika dari keuangan global," imbuh Sri Mulyani.

Menurut bendahara negara, tensi geopolitik yang tinggi menyebabkan pasar keuangan global bergejolak, termasuk Indonesia.