HOME FINANCE SMART MONEY

Rekomendasi Investasi di Tengah Memanasnya Geopolitik

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |18:07 WIB
Rekomendasi Investasi di Tengah Memanasnya Geopolitik. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - Geopolitik global saat ini sedang memanas. Konflik di negara Timur Tengah hingga saat ini masih terus berlangsung.

Hal tersebut mengakibatkan masyarakat khawatir dengan kondisi ekonomi global karena dengan terjadinya perang, beberapa instrumen investasi terkena dampaknya.

Dengan kondisi global saat ini, investor mencari instrumen investasi yang lebih aman dan memiliki risiko yang rendah. Instrumen investasi seperti saham tidak di rekomendasikan di kondisi global saat ini karena pergerakannya semakin fluktuatif. Sehingga instrumen investasi yang dapat di rekomendasikan adalah emas, deposito dan reksa dana.

“Ketidakpastian kembali menjadi ketakutan bagi para investor global. Setelah dilakukan penurunan suku bunga acuan global oleh bank-bank sentral, dunia kembali dikejutkan dengan meningginya tensi geopolitik akibat perang yang terjadi antara Israel dan Iran beserta sekutunya,"ujar Direktur MNC Asset Management Ipan Samuel Hutabarat, Jumat (18/10/2024).

“Sehingga dengan kondisi tersebut, kami menghimbau untuk para investor lebih berhati-hati untuk memilih instrumen investasi dengan membertimbangkan exposure risiko yang lebih terukur. Seperti reksa dana pendapatan tetap MNC Dana Likuid memiliki exposure risiko yang lebih terukur, return yang stabil dan bertumbuh,” tutupnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
