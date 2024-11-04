Ekonomi Global Tak Pasti, BI Perkuat Keuangan Syariah

JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Bank Sentral memperkokoh kerja sama untuk mengembangkan pasar keuangan syariah nasional dan global.

Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dadang Muljawan, menyampaikan bahwa ISEF adalah salah satu inisiatif strategis Bank Indonesia untuk mengembangkan ekonomi dan industri keuangan syariah.

BACA JUGA: BI Siapkan 4 Jurus Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah

“Kami memperkuat kerangka regulasi dengan menjalin kerja sama bersama Islamic International Liquidity Management (IILM) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) guna meningkatkan kepercayaan pasar dan memperkuat daya saing industri syariah,” jelas Dadang pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11, Senin (4/11/2024).

Dadang menambahkan bahwa Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem likuiditas, yang diharapkan mampu menjaga ketahanan perbankan syariah Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.

BACA JUGA: 3 Pinjol Syariah Tanpa Riba Terbaru

Sementara itu, CEO International Islamic Liquidity Management (IILM) Mohamad Safri Shahul Hamid mengungkapkan bahwa IILM terus berinovasi dalam manajemen likuiditas untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah.

“Kami secara aktif menerbitkan Sukuk atau obligasi syariah jangka pendek setiap bulan untuk menjawab kebutuhan likuiditas pasar keuangan syariah, terutama untuk bank syariah,” ungkap Mohamad Safri.