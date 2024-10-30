3 Pinjol Syariah Tanpa Riba Terbaru

JAKARTA - 3 pinjol syariah tanpa riba terbaru. Bagi masyarakat yang mencari solusi pinjaman online (Pinjol) syariah tanpa riba, ini daftarnya.

Beberapa orang muslim yang memiliki kebutuhan mendesak dan ingin meminjam uang, ini bisa menjadi solusi untuk Anda meminjam pinjaman online syariah tanpa riba.

Berikut rangkuman 3 Pinjol syariah tanpa riba terbaru, dari Okezone, Rabu (30/10/2024).

1. Alami Shariah

Platform pertama yaitu Alami Shariah. Alami Shariah merupakan platform yang berdiri sejak tahun 2018 dan fokusnya pada keuangan syariah melalui teknologi.

Salah satu manfaat memakai Alami Shariah ini karena sudah mendapatkan izin dari OJK dan diawasi oleh MUI. Platform ini juga fokus pada pembiayaan usaha produktif sehingga dana bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis.

Syarat pinjaman Alami Shariah ini juga cukup mudah. Anda bisa mengajukan pinjaman melalui website resmi secara online dan itu bisa memudahkan bagi pengguna.

2. Ammana

Ammana merupakan sebuah platform pinjaman online yang menawarkan pinjaman syariah dengan praktis dan sederhana. Anda hanya memerlukan NIK, dan sudah bisa mengajukan pinjaman hingga limit Rp10 juta dalam waktu yang singkat.