Terungkap! Atlet Terjerat Pinjol dan Judi Online

JAKARTA - Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) menyelenggarakan sekolah pasar modal bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan untuk atletnya. Langkah ini diambil sebagai salah satu pencegahan agar atlet tidak terjerat pinjaman online (pinjol).

Sekolah Pasar Modal (SPM) merupakan salah satu program edukasi dan sosialisasi yang secara berkala diadakan oleh BEI. Pada kesempatan ini, BEI kembali menyelenggarakan SPM untuk para atlet panjat tebing melalui kerjasamanya dengan FPTI.

SPM dianggap perlu melihat adanya laporan atlet yang mengalami kerugian akibat pinjol.

“Ada atlet kita yang ikut robot trading lah, ada yang kena pinjol, ada yang kena judi online. Nah ini semua kami dari federasi begitu melihat adanya kasus-kasus semacam ini kemudian segera melakukan tindakan, kita kontak Pak Jeffrey agar anak-anak bisa segera mendapatkan edukasi pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ujar Ketua Umum FPTI Yenny Wahid kepada awak media dalam acara pembukaan perdagangan “Sekolah Pasar Modal” di gedung BEI, Selasa (29/10/2024).

SPM juga menjadi solusi dari permasalahan finansial yang sering dialami para atlet setelah melewati masa keemasannya. BEI memberi arahan untuk menginvestasikan harta yang dimiliki oleh para atlet di masa produktifnya agar menjadi aset dan tabungan di masa depan kelak.