Pinjol Salurkan Utang Tembus Rp950,8 Triliun

JAKARTA - Industri fintech lending di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Pasalnya dengan populasi yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat.

Tercatat per Agustus 2024, fintech lending telah menyalurkan Rp950,8 triliun kepada 135,29 juta borrower di Indonesia.

Fintech lending Indonesia juga menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi nasabah.

“Dengan mengadopsi keunggulan teknologi sebagai fitur utama, fintech lending terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pinjaman untuk UMKM, pinjaman untuk pendidikan, dan sebagainya,” kata Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar pada acara Hong Kong Fintech Week 2024 dikutip Antara, Selasa (29/10/2024).

“Kehadiran fintech lending memberikan dampak positif di Indonesia, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.