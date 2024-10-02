Advertisement
HOT ISSUE

Bertemu Anindya Bakrie, Menko Airlangga Singgung Ekonomi dan Kemiskinan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |16:04 WIB
Bertemu Anindya Bakrie, Menko Airlangga Singgung Ekonomi dan Kemiskinan
Menko Airlangga Hartarto bertemu Ketum Kadin (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie di Menara Kadin Jakarta pada Rabu (2/9/2024).

Airlangga mengatakan, pemulihan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat pandemi Covid-19 menjadi salah satu yang tercepat di dunia.

"Cerita dalam 10 tahun pemerintahan pak Presiden Joko Widodo, dan saya sudah sampaikan bahwa dari segi perekonomian, pasca Covid-19, kita salah satu yang recovery tercepat dengan pertumbuhan ekonomi di 5%, inflasi 2,1%," terang Airlangga selepas acara sarasehan Kadin.

Airlangga melanjutkan, capaian pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Jokowi yakni neraca perdagangan positif di angka USD8 miliar. Selain itu, pemerintahan Jokowi, dilanjutkan Airlangga berhasil mencapai USD150 miliar, naik sekitar USD40 miliar sejak 2014.

"Angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya di atas 6%, sekarang sudah di bawah 1%. Dan dari berbagai angka tersebut, membuktikan perekonomian indonesia sudah berada dalam jalur yang mensejahterakan," tegas Airlangga.

Halaman:
1 2
