Erick Thohir dan Menperin Ucapkan Selamat ke Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |21:38 WIB
Ketua Umum Kadin Anindya bertemu Menperin (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengucapkan selamat kepada Anindya Bakrie yang telah dipilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024 – 2029 pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin beberapa waktu lalu.

Agus menegaskan bahwa kedatangannya dalam undangan acara Sarasehan Bersama Menteri Perindustrian dengan tema “Sinergi Pembangunan Industri 2025 – 2029 Kementerian Perindustrian – Kadin Indonesia” di Menara Kadin Indonesia lt.29, Kuningan, Jakarta Selatan sebagai bentuk dukungan dirinya atas terpilihnya Anindya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Senin (30/9/2024).

“Kami datang termasuk untuk mengucapkan selamat atas suksesnya Munaslub Kadin yang diselenggarakan beberapa waktu lalu dan juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Umum Kadin yang baru bapak Anindya Bakrie, yang menurut pandangan kami merupakan sebuah figur sosok yang bisa mempercepat, memperlancar, dan memperbaiki kerja sama antara pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kadin Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat atas HUT ke-56 Kadin Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus menambahkan, ada dua hal yang akan segera dilakukan antara Kementerian Perindutrian (Kemenperin) dan Kadin Indoneisa, yaitu adanya niat pemerintah untuk merevisi UU N0. 3 Tahun 2014 yaitu Undang – Undang tentang Perindustrian yang dianggap sudah tidak mampu menjawab tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh dunia industri saat ini termasuk di antaranya digitalisasi. Kedua, Kemenperin dan Kadin Indonesia akan bekerja sama untuk meluruskan roadmap Indonesia Emas 2045 dari sektor industri.

“Pertemuan tadi menunjukkan bahwa Kadin di bawah kepemimpinan Pak Anin sudah sangat siap untuk menjadi mitra dari pemerintah, khususnya Kemenperin,” tegas Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.

