HOT ISSUE

Mengerikan! Ini Teror Pinjol yang Tak Manusiawi

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |06:02 WIB
JAKARTA - Fenomena pinjaman online (Pinjol) semakin menunjukkan sisi gelapnya dengan praktik penagihan yang tidak manusiawi. Biasanya, nasabah yang gagal bayar kerap dihubungi secara terus menerus melalui pesan dan telepon.

Jika penagihan belum membuahkan hasil, pihak debt collector yang bekerja sama dengan pinjaman online ilegal bahkan dapat mendatangi rumah nasabah.

Lantas apakah benar pinjaman online akan menghubungi semua kontak? Pinjol tidak segan untuk melakukan penagihan dengan melakukan berbagai cara. Biasanya, pada tahap awal penagihan nasabah hanya akan dihubungi secara terus menerus melalui pesan ataupun telepon.

Mereka juga tak segan menghubungi orang-orang terdekat dari nasabah dengan berbagai cara, termasuk pengiriman pesan, penambahan ke grup, dan panggilan telepon.

Tidak hanya kepada nasabah, pihak debt collector pinjol juga tidak segan untuk melakukan penagihan dengan cara menghubungi orang-orang terdekat dari nasabah. Biasanya adalah dengan mengirimkan pesan, memasukkan ke dalam grup, ataupun menelepon siapa saja yang ada di daftar kontak sang nasabah.

Telusuri berita finance lainnya
