Mengerikan! Ini Teror Pinjol yang Tak Manusiawi

JAKARTA - Fenomena pinjaman online (Pinjol) semakin menunjukkan sisi gelapnya dengan praktik penagihan yang tidak manusiawi. Biasanya, nasabah yang gagal bayar kerap dihubungi secara terus menerus melalui pesan dan telepon.

Jika penagihan belum membuahkan hasil, pihak debt collector yang bekerja sama dengan pinjaman online ilegal bahkan dapat mendatangi rumah nasabah.

Lantas apakah benar pinjaman online akan menghubungi semua kontak? Pinjol tidak segan untuk melakukan penagihan dengan melakukan berbagai cara. Biasanya, pada tahap awal penagihan nasabah hanya akan dihubungi secara terus menerus melalui pesan ataupun telepon.

Mereka juga tak segan menghubungi orang-orang terdekat dari nasabah dengan berbagai cara, termasuk pengiriman pesan, penambahan ke grup, dan panggilan telepon.

