Harga Emas Turun Dipicu Imbal Hasil Treasury AS Naik

JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada Senin (Selasa pagi WIB) karena indeks dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil Treasury naik.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat turun 10,80 dolar AS atau 0,53% menjadi ditutup pada 2,042,90 dolar AS per ounce.

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television pada Senin (5/2/2024), Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee menyatakan bahwa data ekonomi terus berada pada jalur saat ini yang berarti menunjukkan tanda-tanda positif, sehingga Federal Reserve (The Fed) harus berada di jalur normalisasi untuk menormalkan kebijakan moneter.

Namun demikian, konsensus pasar adalah The Fed tidak mungkin mulai menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan Maret.

Data ekonomi yang dirilis pada Senin (5/2/2024) juga melemahkan harga emas. Indeks manajer pembelian (purchasing managers' index) jasa AS S&P Global mencapai 52,5 pada Januari, naik dari 51,4 pada Desember.