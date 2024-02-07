Intip Valuasi Perusahaan Raffi Ahmad di Tengah Tudingan Pencucian Uang

JAKARTA - Raffi Ahmad membantah tudingan melakukan pencucian uang hingga ratusan miliar. Pendiri RANS Entertainment ini mengungkap sumber kekayaannya dan valuasi RANS Entertainment yang mencapai Rp2,7 triliun.

Dengan tegas Raffi Ahmad mengatakan bahwa semua pekerjaan, sumber pendapatan, dan kekayaan yang dimilikinya didapatkan secara halal.

"Selagi bapak saya masih hidup dan ibu saya sampai sekarang, saya selalu diingatkan untuk mencari pekerjaan yang halal dan selalu bersyukur, insha Allah saya tidak mau lah melakukan itu dan pencucian uang gitu lah," tutur Raffi Ahmad di Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (7/2/2024).

Raffi Ahmad bercerita bahwa dirinya jatuh bangun meniti karier sejak usia 13 tahun. Sehingga dirinya sudah bekerja selama 26 tahun. Dirinya kemudian mengatakan bahwa lamanya waktu dia bekerja itulah yang membuat pendapatannya menjadi banyak.

"Kalau uang yang saya dapatkan karena kerja dari umur 13 tahun. Jadi kurang lebih saya sudah kerja 26 tahun. Bisa dikalkulasikan aja berapa yang saya dapatkan, kemarin saya bangun perusahaan RANS, dua tahun lebih yang lalu kita preskon soal valuasi (nilai perusahaan) RANS yang juga sudah Rp2,7 triliun," papar Raffi.

Tak hanya itu, Raffi juga mengaku tidak keberatan jika asetnya ingin ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang menuduhnya melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Pemasukan semuanya udah dirapihkan, silahkan aja di cek. Jadi rasa-rasanya jangan lah (sebarkan fitnah) saya kan termasuk anak muda yang ingin sukses, meneruskan perusahaan kita yang lebih baik jangan lah diberitakan yang merusak dan merugikan. Saya juga tidak ingin melaporkan ini saya hanya ingin klarifikasi aja," ujarnya lugas.

Setelah isu pencucian uang viral di media sosial, Hotman Paris Hutapea selaku pengacara Raffi Ahmad pun membongkar honor syuting sang klien. Hotman menyebut kalau suami Nagita Slavina itu dibayar puluhan juta dalam satu kali syuting.

"Ya rata-rata Rp25 juta-Rp50 juta sekali syuting, dia aja satu hari ada 3 kali syuting. Kalau Rp50 juta aja sebulan udah Rp150 juta, itu baru yang ringan-ringan," ungkap Hotman Paris.

Raffi juga membeberkan proses negosiasinya dengan para kliennya ketika menawarkan sebuah proyek syuting.