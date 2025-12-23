Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Hellyana, Wagub Babel yang Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |11:05 WIB
Segini Harta Kekayaan Hellyana, Wagub Babel yang Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
Segini Harta Kekayaan Hellyana, Wagub Babel yang Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu (Foto: Pemprov Babel)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Hellyana, Wagub Babel yang jadi tersangka kasus ijazah palsu. Bareskrim Polri menetapkan Wakil Gubernur (Wagub) Bangka Belitung Hellyana sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu. 

"Iya benar (Wagub Babel Hellyana jadi tersangka)" kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi wartawan, Senin (22/12/2025).

Sebagai pejabat negara, Hellyana telah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Hellyana mencapai Rp5.647.500.000 atau Rp5,6 miliar.

LHKPN ini disampaikan Hellyana pada 4 September 2025 saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah ke KPUD.

Rincian harta kekayaan Hellyana terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp5 miliar yang tersebar di tiga lokasi di Kota Belitung.

Hellyana mempunyai alat transportasi dan mesin senilai Rp826.500.000 di antaranya Mobil Toyota Alphard tahun 2007, Mobil Toyota Fortuner tahun 2017 hingga Motor Yamaha NMAX tahun 2015.

Hellyana tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp240.000.000, kas dan setara kas Rp51.000.000, sehingga kekayaanya mencapai Rp6.117.500.000. Namun, Hellyana mempunyai utang Rp470.000.000.

Dengan demikian, total harta kekayaan Hellyana mencapai Rp5.647.500.000 atau Rp5,6 miliar.

 

