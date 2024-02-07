Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Lesu, Harga Emas Naik Jadi USD2.051/Ounce

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |08:11 WIB
Dolar AS Lesu, Harga Emas Naik Jadi USD2.051/Ounce
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada Selasa (Rabu pagi WIB) seiring pelemahan dolar Amerika Serikat (AS)

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat naik 8,50 dolar AS atau 0,42% menjadi ditutup pada 2.051,40 dolar AS per ounce.

Penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS turut mendukung penguatan harga emas.

Pada Selasa (6/2/2024), Presiden Fed Cleveland Loretta Mester menyatakan dalam pertemuan Ohio Bankers League di Colombus, Ohio, bahwa Federal Reserve dapat menurunkan suku bunga pada “tahun ini” dan memperingatkan akan menjadi “kesalahan” untuk memangkas suku bunga terlalu cepat.

"Ini akan menjadi kesalahan untuk menurunkan suku bunga terlalu cepat atau terburu-buru tanpa bukti yang cukup bahwa inflasi berada pada jalur yang berkelanjutan dan tepat waktu kembali ke 2%," kata Mester.

