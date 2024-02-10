Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Taksi Terbang di IKN Nusantara Siap Uji Coba

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |04:46 WIB
Taksi Terbang di IKN Nusantara Siap Uji Coba
Taksi terbang di IKN siap uji coba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi mendukung inisiatif kolaborasi antara bandara di Kalimantan Timur dengan Perusahaan internasional. Salah satunya akan segera diwujudkannya bentuk uji coba mobilitas udara perkotaan untuk implementasi teknologi maju di Nusantara dan kota sekitarnya.

Perlu diketahui, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) bersama Kementerian Perhubungan melakukan survei lokasi proof of concept (PoC) atau uji coba mobilitas udara perkotaan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.

Survei ini dihadiri Korean Aerospace Research Institute (KARI) dan Hyundai Motors Company (HMC). Sebelumnya HMC telah menandatangani nota kesepahaman dengan Otorita IKN unxtuk membangun ekosistem Advanced Air Mobility di Indonesia pada saat perhelatan B20 Summit di Bali Nusa Dua Convention Center pada akhir tahun 2022 silam

"Pengujicobaan moda mobilitas udara perkotaan ini dilaksanakan sebelum HUT RI-ke 79 di 2024 mendatang. Momentum ini hanya ada melalui pembangunan IKN dan harus dimanfaatkan," ujar Mohammed Ali Berawi dalam keterangan resminya, Jumat, 9 Februari 2024.

"Kita berharap ada teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan, pengembangan, dan ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia," sambungnya.

Begitupun dengan Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN, Tonny Agus Setiono, menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi yang komprehensif antara pemerintah dan swasta, serta kelayakan moda.

"Uji coba harus dilakukan dengan pengkajian dan sertifikasi yang matang dan juga perlu dilanjutkan untuk studi mengenai kelayakan operasional dan penyusunan rekomendasi lingkup kebijakan baru dalam mobilitas udara perkotaan," kata Ali.

Halaman:
1 2
