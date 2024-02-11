Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konsumsi BBM Naik Jelang Pemilu 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |20:47 WIB
Harga BBM Februari 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) alami kenaikan menjelang pencoblosan pada pemilihan umum (pemilu) 2024. Kenaikan konsumsi ini lantaran adanya pergerakan masa.

Misalnya, konsumsi BBM di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperkirakan naik 4% untuk gasoline. Sedangkan, permintaan produk gasoil naik 3%.

"Perantau yang akan kembali ke kampung halaman untuk menggunakan hak pilihnya diprediksi akan memberikan kontribusi kenaikan konsumsi BBM 4% untuk produk gasoline dan 3% untuk produk gasoil dari rata rata konsumsi harian normal," ujar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional, Minggu (11/2/2024).

Dia mencatat, rata-rata harian konsumsi normal di wilayah Jawa Tengah dan DIY adalah 12.789 Kiloliter/hari untuk BBM gasoline (Pertalite dan Pertamax Series) dan 19.455 Kiloliter/hari untuk BBM gasoil (Biosolar dan Dex Series).

Brasto juga menjelaskan Pertamina terus memastikan dan melakukan monitoring secara rutin agar pasokan serta distribusi BBM dan LPG dalam kondisi aman dan tercukupi.

